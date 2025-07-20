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Нижегородцы получат скидки в ряд спортивных учреждений с картой жителя

Пользователи «Карты жителя Нижегородской области» получили возможность со скидкой посещать ряд спортивных объектов и культурные учреждения региона. Об этом сообщил Центр координации проектов цифровой экономики.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Новые предложения уже доступны в разделе «Партнеры» на официальном портале и в мобильном приложении проекта. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно предъявить карту при покупке билета или получить специальный код в приложении.

Как напомнил директор центра Виталий Климашов, с 2025 года по карте также можно будет получить скидки в Нижегородский театр кукол и при оплате проезда на фуникулере.

К участию в проекте приглашаются и организации. Партнеры могут публиковать информацию о своих услугах, условиях акций, сроках действия предложений и размещать купоны. Для этого необходимо подать заявку в разделе «Стать нашим партнером» на портале.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», запущенного по поручению президента РФ. Она направлена на повышение цифровой доступности и улучшение качества жизни граждан.

Ранее сообщалось, что родители будущих первоклассников из Нижегородской области уже сейчас могут оформить «Карту школьника» на портале «Карта жителя».