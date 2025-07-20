Уровень бедности в Татарстане достиг исторического минимума

По данным Минтруда Татарстана, в 2024 году число жителей республики, проживающих за чертой бедности, сократилось до 152 тысяч человек (3,8 процента населения). Это на 32 тысячи меньше, чем в 2023 году, и самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2000 году к категории бедных относились более 33 процентов населения республики.
Как отмечают в ведомстве, Татарстан по минимальному уровню бедности уступает только Санкт-Петербургу и Ямало-Ненецкому автономному округу (по 3,5 процента населения), опережая даже Москву, где этот показатель превышает 4 процента. Таких результатов удалось достичь благодаря системной работе: борьбе с неформальной занятостью, мониторингу уровня зарплат, программам переобучения и адресной социальной поддержке.
Эти меры реализуются в рамках национальных проектов «Семья» и «Кадры», которые направлены на повышение благосостояния граждан. Общероссийская тенденция также положительная: по данным министра финансов РФ Антона Силуанова, уровень бедности в стране снизился с 8,3 процента в 2023 году до 7,2 процента в 2024, сообщает «Вечерняя Казань».