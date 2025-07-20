Уровень бедности в Татарстане достиг исторического минимума

По данным Минтруда Татарстана, в 2024 году число жителей республики, проживающих за чертой бедности, сократилось до 152 тысяч человек (3,8 процента населения). Это на 32 тысячи меньше, чем в 2023 году, и самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2000 году к категории бедных относились более 33 процентов населения республики.