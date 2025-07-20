Врач-травматолог из Самары Баранов предупредил о важности внимания к детям летом

Фёдор Баранов, травматолог Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, сообщил о значительном увеличении нагрузки на травмпункты в летний период. По его словам, за первую половину каникул медики принимают сотни детей с различными травмами.
Чаще всего дети получают повреждения во дворах — при катании на велосипедах, роликах и самокатах, а также во время подвижных игр. Врач отмечает, что жаркая погода создаёт дополнительные риски: перегрев снижает координацию, а обезвоживание может привести к потере равновесия.
Специалист рекомендует родителям обеспечивать детей защитной экипировкой, следить за безопасностью игровых зон и не оставлять малышей без присмотра. При появлении симптомов травмы — боли, отёка, изменения формы конечности — необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. Особенно опасны повреждения головы, шеи и позвоночника.
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