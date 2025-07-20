Врач-травматолог из Самары Баранов предупредил о важности внимания к детям летом

Чаще всего дети получают повреждения во дворах — при катании на велосипедах, роликах и самокатах, а также во время подвижных игр. Врач отмечает, что жаркая погода создаёт дополнительные риски: перегрев снижает координацию, а обезвоживание может привести к потере равновесия.