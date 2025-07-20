МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. РЖД напомнили пассажирам о работе «горячей линии» в связи с происшествием в Ростовской области, следует из сообщения компании.
РЖД в субботу сообщали, что движение поездов приостанавливалось из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Для информирования пассажиров была организована «горячая линия». Движение было возобновлено в тот же день, но задерживались пассажирские поезда в субботу и в воскресенье. Так, на утро 20 июля РЖД сообщали о задержке 132 поездов (ФПК и Гранд Сервис Экспресс).
«Для информирования пассажиров о графике движения поездов, работе железнодорожных касс и других вопросах, связанных с пассажирским комплексом, организована специальная “горячая линия”: для этого нужно набрать 8−800−775−00−00, далее нажать 2. Звонок из любой точки России бесплатный», — говорится в сообщении РЖД в воскресенье.
В РЖД уточнили РИА Новости, что «горячая линия» работает со вчерашнего дня.