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Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 июля

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня — с 21 по 23 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 84% 755 мм рт. ст. +25°

Прогноз погоды по Астане

21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +27+28°.

Прогноз погоды по Алматы

21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°.23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +32+34°.

Прогноз погоды по Шымкенту

21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°.22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +37+39°.23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +38+40°.

Ранее синоптики сообщили о том, какая погода будет в Алматы на предстоящей неделе. Жителей мегаполиса ожидают жаркие дни и отсутствие дождей.