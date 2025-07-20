Более 50 тысяч сухпайков выдали застрявшим под Ростовом пассажирам поездов

— Продолжается работа по организации питания пассажиров поездов, которые были задержаны более чем на четыре часа, — уточняют в компании.
Продуктовые наборы должны выдавать как слишком долго ожидающим прибытия своего поезда людям на вокзалах, так и тем, кто находится в отстающих от графика поездах.
— Также в пути следования пассажиры обеспечиваются питьевой водой.
Напомним, людям в поездах помогают и волонтеры. Так, за минувшие сутки было передано семь тысяч продуктовых наборов пассажирам поездов на станциях в Ростовской области.
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