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Более 50 тысяч сухпайков выдали застрявшим под Ростовом пассажирам поездов

Пассажирам отставших после атаки БПЛА под Ростовом поездов выдали 50 тыс. пайков.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирам поездов, отстающих от графика из-за последствий атаки БПЛА в Ростовской области, за сутки выдано более 50 тысяч сухих пайков. Об этом информирует пресс-служба РЖД.

— Продолжается работа по организации питания пассажиров поездов, которые были задержаны более чем на четыре часа, — уточняют в компании.

Продуктовые наборы должны выдавать как слишком долго ожидающим прибытия своего поезда людям на вокзалах, так и тем, кто находится в отстающих от графика поездах.

— Также в пути следования пассажиры обеспечиваются питьевой водой.

Напомним, людям в поездах помогают и волонтеры. Так, за минувшие сутки было передано семь тысяч продуктовых наборов пассажирам поездов на станциях в Ростовской области.

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