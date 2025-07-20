В Севастополе запретили распространять информацию о военных объектах

«Запретить на период действия на территории города Севастополя режима (среднего уровня реагирования) распространение в любом виде информации, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств министерства обороны Российской Федерации (ПВО, ППДО), сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории города Севастополя, а также сведений (за исключением официальных источников) о последствиях применения беспилотных (воздушных, подводных и наводных) судов и транспортных средств, ракет и (или) иных средств поражения» , — говорится в тексте указа губернатора, опубликованного на сайте правительства региона.