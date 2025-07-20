В Красноярском крае ожидается ухудшение погодных условий

Жителей Красноярского края предупреждают о надвигающейся непогоде. По данным синоптиков, в ближайшие сутки в ряде районов региона ожидаются неблагоприятные погодные явления.
В южных районах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, северной части Туруханского района и в Эвенкийском муниципальном районе прогнозируются сильные дожди и порывистый юго-западный ветер, скорость которого может достигать 15−23 метров в секунду.
В центральных районах местами ожидается усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду. В южных районах, кроме того, вероятны грозы в ночное и дневное время.
В связи с ухудшением погодных условий рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Во время сильного ветра и грозы избегайте нахождения рядом с непрочными конструкциями и деревьями. Лучше всего переждать непогоду в помещении.
Как ранее писал «МК в Красноярске», Красноярск готовится к осеннему похолоданию: лето сдаёт позиции.