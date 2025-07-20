163 выпускника Башкирии сдали ЕГЭ на 100 баллов. На 1 июля в республике по разным учебным предметам максимального результата на экзаменах добились 143 выпускника. Об этом редакции UFA.AIF.RU сообщили в минпросвещения РБ в ответ на журналистский запрос.
По данным ведомства, 4 человека набрали по 200 баллов, один выпускник из Уфы — 300 баллов.
Напомним, в 2024 году стобалльных результатов было 147 — это было почти в два раза больше, чем в 2023 году. Одновременно по двум предметам экзамены на 100 баллов тогда сдали 11 выпускников.
Лучше всего написали ЕГЭ по химии (72 результата по 100 баллов) и физике (35). Неплохо показали себя ребята в русском языке (11), информатике (15). Неплохо показали себя ребята в русском языке (11), информатике (15), в остальных предметах успехи с максимальным результатом единичны: математику на 100 баллов написали 5 человек, биологию, историю и географию — по 3 человека, литературу и обществознание — по 1 человеку.
При этом нельзя говорить о какой-то одной сильной школе или более элитном и эффективном столичном школьном образовании. Самородки проявляются в разных уголках республики. Стобалльники этого года родом из Абзелиловского, Альшеевского, Аургазинского, Бакалинского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Бураевского, Дуванского, Дюртюлинского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Калтасинского, Краснокамского, Кушнаренковского, Салаватского, Стерлибашевского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Чекмагушевского и Янаульского районов, городов Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Стерлитамак и Уфа.
Отметим, что если эти выпускники выберут для дальнейшего обучения вузы Уфы, которые входят в Евразийский НОЦ (а это УГНТУ, БГМУ, УУНиТ и БГАУ), то получат республиканские подъемные выплаты по 150 тыс. рублей. Также им положены особые стипендии — до 100 тыс. рублей в первый год обучения.
О том, как проходит приемная кампания в вузах, где есть бюджетные места мы подробнее писали в этом материале.