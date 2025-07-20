163 выпускника Башкирии сдали ЕГЭ на 100 баллов

Лучше всего написали ЕГЭ по химии (72 результата по 100 баллов) и физике (35). Неплохо показали себя ребята в русском языке (11), информатике (15). Неплохо показали себя ребята в русском языке (11), информатике (15), в остальных предметах успехи с максимальным результатом единичны: математику на 100 баллов написали 5 человек, биологию, историю и географию — по 3 человека, литературу и обществознание — по 1 человеку.