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Красноярцев приглашают на фестиваль «Бит. Строфа и Город»

27 июля в Красноярске пройдет музыкально-поэтический фестиваль "Бит.

27 июля в Красноярске пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Бит. Строфа и Город», организованный в рамках проекта «Амфибрахий на траве».

Мероприятие обещает стать ярким событием, где поэзия и музыка сольются в единое целое.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа:

-Театральные и поэтические представления.

-Творческие мастер-классы для всех желающих.

-Дегустация ароматного кофе и изысканного шоколада.

-Развлечения для юных посетителей.

-Выступление популярной группы «Перерыв 20* минут».

-Спектакль от театральной студии «Вспышка».

-Завораживающий перформанс от красноярских поэтесс Полины Мельниковой и Александры Макаренко.

Фестиваль пройдет в речном клубе «Остров» и начнется в 16:00. Получить дополнительную информацию о мероприятии можно в группе проекта. Не упустите возможность окунуться в мир поэзии и музыки.

Как ранее писал «МК в Красноярске», на «ЯРких БЕРЕГАХ» отметили патриотизм красноярцев.

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