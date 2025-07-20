Красноярцев приглашают на фестиваль «Бит. Строфа и Город»

27 июля в Красноярске пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Бит. Строфа и Город», организованный в рамках проекта «Амфибрахий на траве».
Мероприятие обещает стать ярким событием, где поэзия и музыка сольются в единое целое.
Гостей фестиваля ждет насыщенная программа:
-Театральные и поэтические представления.
-Творческие мастер-классы для всех желающих.
-Дегустация ароматного кофе и изысканного шоколада.
-Развлечения для юных посетителей.
-Выступление популярной группы «Перерыв 20* минут».
-Спектакль от театральной студии «Вспышка».
-Завораживающий перформанс от красноярских поэтесс Полины Мельниковой и Александры Макаренко.
Фестиваль пройдет в речном клубе «Остров» и начнется в 16:00. Получить дополнительную информацию о мероприятии можно в группе проекта. Не упустите возможность окунуться в мир поэзии и музыки.
Как ранее писал «МК в Красноярске», на «ЯРких БЕРЕГАХ» отметили патриотизм красноярцев.
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