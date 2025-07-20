МинЖКХ сказало, как установить кондиционер на фасад многоэтажки в Беларуси

Стало известно, при каких условиях в Беларуси разрешено устанавливать кондиционер на фасаде многоквартирного жилого дома, пишет БелТА.
Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, установить кондиционер на фасаде многоэтажки можно только с разрешения местных властей. И не только кондиционер, но установка на крышах и фасадах многоэтажек индивидуальных антенн, иных конструкций для установки инженерного оборудования, происходят после обращения человека в местные исполнительные и распорядительные органы с заявлением.
К заявлению прилагается паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, техпаспорт, документы о праве собственности на помещение. И на основании этих документов власти либо согласовывают, либо отказывают в согласовании установки кондиционера или других конструкций. Например, отказать могут, если фасады жилых домов выходят на главные улицы и площади.
При наличии разрешения владелец квартиры уже сам должен заключить договор с юрлицом или ИП, который будет монтировать кондиционер. Эксплуатация с привлечением специализированных организаций организовывается самим владельцем кондиционера. Также именно владелец несет полную ответственность за его техническое состояние, ремонт, устранение возможных аварийных ситуаций.
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