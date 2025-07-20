МинЖКХ сказало, как установить кондиционер на фасад многоэтажки в Беларуси

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, установить кондиционер на фасаде многоэтажки можно только с разрешения местных властей. И не только кондиционер, но установка на крышах и фасадах многоэтажек индивидуальных антенн, иных конструкций для установки инженерного оборудования, происходят после обращения человека в местные исполнительные и распорядительные органы с заявлением.