В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет — список маршрутов

«С целью сбора статистических данных, разработке дорожной карты по переходу на безналичную систему оплаты в салонах транспортных средств, а также для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок, с 21 июля нижеперечисленные маршруты переведены на постоянный режим работы с исключительно безналичной оплатой», — сказано в сообщении.
В частности речь идет об автобусных маршрутах № 5 Маршала Жукова — Пневматика, 9 Комсомольское — Железнодорожный вокзал, 13А Свобода — РКБ имени Н. А. Семашко (новая), 27 Белое-4 — Дворец водных видов спорта, 59 Ракетная — площадь Амет-Хана Султана, 77 микрорайон Загородный — Маршала Жукова, 91, ГРЭС — Ак-Мечеть, 92 Леси Украинки- рынок «Светофор», 100 Аэрофлотский — Дачный массив «Таврида».
Также безналичная оплата вводится на троллейбусных маршрутах № 5 Новоромановка — микрорайон Загородный, 9 Аэрофлотский — 7-я горбольница, 10 Аэропорт «Заводское» — Арабатская (кольцо), 16 Марьино — РКБ имени Н. А. Семашко (новая).
«С момента перехода на безналичную оплату водитель не выполняет функции по приему наличных денежных средств. Оплата проезда производится исключительно через валидаторы и терминалы, которые установлены в салонах троллейбусов и автобусов», — уточнили на предприятии.
В Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия «Крымтроллейбус» можно будет исключительно картой, сообщили ранее в пресс-службе администрации крымской столицы, отметив, что эксперимент продлится две недели.