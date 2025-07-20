В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет — список маршрутов

«С целью сбора статистических данных, разработке дорожной карты по переходу на безналичную систему оплаты в салонах транспортных средств, а также для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок, с 21 июля нижеперечисленные маршруты переведены на постоянный режим работы с исключительно безналичной оплатой», — сказано в сообщении.