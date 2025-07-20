Дмитрий Губерниев застрял в Челябинске из-за отмены рейса

Из-за отмены рейсов 20 июля известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев остался в Челябинске дольше запланированного. Свободное время в городе Губерниев провел активно, не забыв о тренировках.
— Ну что, застрял в Челябинске. Самолеты отменяются… Конечно же, тренироваться. Всем Челябинский ЗОЖ. И, кстати, достигнута принципиальная договоренность, что лучший в мире ведущий приедет к вам на день города, — рассказал Дмитрий Губерниев в своем видеообращении.
Ранее Губерниев выступил в Златоусте на главной сцене Бушуевского фестиваля с группой Guber Band. Он побывал на биатлонном стадионе имени Ишмуратовой и отметил, что рад снова оказаться на Урале.