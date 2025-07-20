Дмитрий Губерниев застрял в Челябинске из-за отмены рейса

— Ну что, застрял в Челябинске. Самолеты отменяются… Конечно же, тренироваться. Всем Челябинский ЗОЖ. И, кстати, достигнута принципиальная договоренность, что лучший в мире ведущий приедет к вам на день города, — рассказал Дмитрий Губерниев в своем видеообращении.