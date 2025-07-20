Калининградцам рассказали об опасных разрывных течениях у Балтийска

► Если вы следуете правилам и плывёте в нужном направлении, но не можете выбраться, то, вероятно, вы попали в зону отбойного течения. В такой ситуации не стоит тратить силы и паниковать. Отбойное течение обычно не длится долго и прекращается через 3−4 минуты. После этого нужно отплыть на 50−100 метров в сторону и затем возвращаться к берегу.