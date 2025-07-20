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Калининградцам рассказали об опасных разрывных течениях у Балтийска

Отбойные течения — это мощные потоки воды, которые движутся перпендикулярно берегу. В телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» рассказали об особенностях такого течения.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 84% 755 мм рт. ст. +25°

Обычно отбойное течение образуется в местах, где есть песчаные косы, отмели, рифы, волнорезы, дамбы или пирсы. Из-за особенностей рельефа вода не может вернуться в водоём плавно, поэтому основной поток с большой скоростью направляется в пролив между препятствиями и быстро теряет силу сразу после них.

Иногда можно увидеть признаки отбойного течения с берега:

— участок воды у берега, который отличается по цвету от остальной поверхности;

— бурлящая вода, которая образует перпендикулярную береговой линии полосу;

— быстрое движение пены, водорослей и мусора от берега;

— отсутствие волн на участке прибоя шириной несколько метров.

Но около 80% опасных отбойных течений возникают внезапно и никак не проявляются визуально.

Основные моменты.

► Не стоит пытаться плыть против течения, растрачивая энергию. Лучше двигаться в сторону, параллельно берегу.

► Если вы следуете правилам и плывёте в нужном направлении, но не можете выбраться, то, вероятно, вы попали в зону отбойного течения. В такой ситуации не стоит тратить силы и паниковать. Отбойное течение обычно не длится долго и прекращается через 3−4 минуты. После этого нужно отплыть на 50−100 метров в сторону и затем возвращаться к берегу.

► Необходимо подать сигнал бедствия.

В любой точке калининградского побережья можно столкнуться с разрывными течениями, но особенно опасны они в районе Балтийска и его окрестностей, включая посёлки Мечниково и Павлово. От воинского полигона «Хмелёвка» в районе Приморска до Балтийска, а также на Балтийской косе, подводный рельеф представляет собой чередование отмелей и ям. Этот рельеф, напоминающий стиральную доску, создаёт условия для возникновения разрывных течений.