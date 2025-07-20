Малина, шишки и оливки: самые необычные рецепты варенья

— Варенье часто делают с целью сохранить урожай, то есть ягоды. По калорийности оно отстает от сахара и меда, примерно 250 килокалорий на 100 граммов. Поэтому, собственно, оно и полезнее, чем сахар или мед. И есть его лучше в первые три месяца с момента, когда сварили. У варенья, сваренного из кислых ягод, есть неприятная особенность: за три месяца в банке могут накапливаться токсичные вещества. И если вы готовите варенье из ягод с косточками, в нем тоже со временем появляются цианиды. А еще, если вы долго храните варенье, кислые органические вещества вступают в реакцию с глюкозой, из-за чего образуется фурфурол. В общем, при неправильном хранении варенье может превратиться в яд.