ЦИК Молдовы обвинил семь парий в нарушениях: В это же время ПАСовцы ездят по стране с предвыборной агитацией

Семь партий, которые, по утверждению ЦИК, не предоставили в установленный срок отчеты о финансовой деятельности за первое полугодие 2025 года, — это Партия социалистов, Консервативная партия, партия «Шанс», партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы», партия «Феникс Молдова» и две уже распущенные партии — Партия регионов и партия «Единая Молдова».