ЦИК Молдовы обвинил семь парий в нарушениях: В это же время ПАСовцы ездят по стране с предвыборной агитацией

Центральная избирательная комиссия обвинила семь политических партий в нарушении правил финансирования и передала в министерство юстиции материалы, которые должны быть приобщены к рассматриваемым в судах делам об ограничении деятельности двух партий и ликвидации еще двух.
Семь партий, которые, по утверждению ЦИК, не предоставили в установленный срок отчеты о финансовой деятельности за первое полугодие 2025 года, — это Партия социалистов, Консервативная партия, партия «Шанс», партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы», партия «Феникс Молдова» и две уже распущенные партии — Партия регионов и партия «Единая Молдова».
В судах рассматриваются дела об ограничении деятельности Партии социалистов и «Силы альтернативы и спасения Молдовы». В отношении Консервативной партии и партии «Шанс» инициированы процедуры ликвидации,
Что касается финансирования, то Центризбирком установил потолок избирательного фонда для участников парламентских выборов в размере 75,9 млн. леев.
Кстати, когда ПАС ругают, что они единственные, кто, нарушая закон, уже агитируют, — те возмущаются. И каждый раз придумывают новое объяснение, почему они в желтой униформе ездят по стране.
Это другим партиям нельзя, а у ПАС предвыборная агитация в полном разгаре.