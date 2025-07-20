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В августе в Перми пройдет юбилейный турнир Ural FC 10

В Перми 16 августа в УДС «Молот» стартует десятый турнир Ural FC.

В Перми 16 августа в УДС «Молот» стартует десятый турнир Ural FC. Всего запланировано 13 поединков — 8 по правилам ММА и 5 по правилам кикбоксинга.

Главным событием турнира ММА должен стать бой между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым в среднем весе. Оба бойца имеют длинный список побед в лигах АСА, Bellаtor и других. Интересными обещают быть схватки Шаршавин — Магомедов, Подругин — Бутенко, Царев — Голуб, а также поединки кикбоксеров команды Ural Kali Fighter из Соликамска.