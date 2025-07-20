В августе в Перми пройдет юбилейный турнир Ural FC 10

Главным событием турнира ММА должен стать бой между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым в среднем весе. Оба бойца имеют длинный список побед в лигах АСА, Bellаtor и других. Интересными обещают быть схватки Шаршавин — Магомедов, Подругин — Бутенко, Царев — Голуб, а также поединки кикбоксеров команды Ural Kali Fighter из Соликамска.