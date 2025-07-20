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Милиция сказала белорусам, что можно и нельзя делать, если пропал сосед

Минчанка обратилась в милицию с вопросом о пропавшем молодом соседе.

Источник: Комсомольская правда

В минской милиции ответили, что делать, если кажется, что пропал сосед, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, к участковому инспектору Центрального РУВД обратилась минчанка, молодой сосед которой пропал.

— Больше недели его не видно и не слышно, хотя я каждый день сижу на лавочке возле подъезда. Кроме того, на ручке входной двери его квартиры несколько дней висят пакеты из доставки еды, — поведала наблюдательная минчанка.

В милиции дали несколько советов, что делать, отметив, что в первую очередь лучше заявлять о пропавшем человеке, чтобы перестраховаться.

Сначала правоохранители посоветовали в таком случае расспросить других соседей, узнать у них или в домовом чате новости или номер мобильного телефона пропавшего.

— Есть шанс, что, увидев сообщение в домовом чате, сосед и сам отзовется, — заметили в МВД.

Но и предупредили, что, например, при подозрениях такого рода нельзя проникать в чужую квартиру, даже если был оставлен ключ на всякий случай. Правильнее всего будет позвонить по номеру 102 и участковому милиционеру.

— Сотрудники милиции проверят указанную информацию, в том числе установят контакты с самим мужчиной или его родственниками, арендодателем, — разъяснили в пресс-службе.

После подтверждения информации о пропаже человека начинается проверка в порядке уголовно-процессуального законодательства.

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