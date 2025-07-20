В лобовом столкновении с грузовиком на трассе Башкирии погиб 25-летний водитель

Сегодня, 20 июля, в Белебеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, около 15:00 на четвертом км дороги между Белебеем и Бакалами 25-летний водитель «Део Нексии» не справился с управлением и столкнулся «лоб в лоб» с грузовиком «Скания».
В результате случившегося водитель умер до приезда скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.
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