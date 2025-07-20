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В лобовом столкновении с грузовиком на трассе Башкирии погиб 25-летний водитель

В ГАИ Башкирии сообщили подробности смертельного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 июля, в Белебеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, около 15:00 на четвертом км дороги между Белебеем и Бакалами 25-летний водитель «Део Нексии» не справился с управлением и столкнулся «лоб в лоб» с грузовиком «Скания».

В результате случившегося водитель умер до приезда скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.

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