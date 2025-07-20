«Днем грозы, но и до +28». Белгидромет сообщил погоду в Беларуси на 21 июля

Так, погода в Беларуси 21 июля будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В ночные часы будет облачно с прояснениями. Днем на востоке республики вероятны дожди, а в отдельных районах местами — грозы. Ветер будет умеренным, но при грозах — порывистый.