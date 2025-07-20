«Днем грозы, но и до +28». Белгидромет сообщил погоду в Беларуси на 21 июля

Синоптики Белгидромета сообщили, что в понедельник, 21 июля, в Беларуси есть вероятность гроз. Прогноз погоды сообщил сайт pogoda.by.
Так, погода в Беларуси 21 июля будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В ночные часы будет облачно с прояснениями. Днем на востоке республики вероятны дожди, а в отдельных районах местами — грозы. Ветер будет умеренным, но при грозах — порывистый.
Ночью температуры будут опускаться до +12 — +17 градусов, а днем местами будет жарко — +22 — +28 тепла.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов назвал белорусам неутешительный прогноз с ливнями и шквалами с 21 по 27 июля: «Июль — самый грозовой месяц».
Еще милиция сказала белорусам, что можно и нельзя делать, если пропал сосед.