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«Днем грозы, но и до +28». Белгидромет сообщил погоду в Беларуси на 21 июля

Белгидромет предупредил о грозах в Беларуси 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Белгидромета сообщили, что в понедельник, 21 июля, в Беларуси есть вероятность гроз. Прогноз погоды сообщил сайт pogoda.by.

Так, погода в Беларуси 21 июля будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В ночные часы будет облачно с прояснениями. Днем на востоке республики вероятны дожди, а в отдельных районах местами — грозы. Ветер будет умеренным, но при грозах — порывистый.

Ночью температуры будут опускаться до +12 — +17 градусов, а днем местами будет жарко — +22 — +28 тепла.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов назвал белорусам неутешительный прогноз с ливнями и шквалами с 21 по 27 июля: «Июль — самый грозовой месяц».

Еще милиция сказала белорусам, что можно и нельзя делать, если пропал сосед.