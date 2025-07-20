Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на отправление

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 11 поездов из Крыма по прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».