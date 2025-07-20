Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на отправление

Задержки по техническим причинам.
«По техническим причинам ожидаются задержки по отправлению с начальных станций: № 167/168 Москва — Симферополь, отправлением 20.07 — ориентировочное время задержки 1,5 часа», — сказано в сообщении.
Кроме того, на два часа задерживаются поезда № 473/474 Смоленск — Симферополь, отправлением 20 июля и № 178/179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 20 июля.
«Пассажирам придет смс-оповещение по номеру телефона, указанного при покупке», — проинформировали в компании.
Задержки из-за ЧП в Ростовской области.
Также в пути следования по-прежнему задерживаются поезда «Таврия» следующие в Крым. На два часа задерживается состав № 27/28 Москва — Симферополь, отправлением 20 июля, на полтора — № 67/68 Москва — Симферополь, отправлением 19 числа, на час — поезда № 17/18 Москва — Симферополь, отправлением 19 июля и № 315/316 Адлер — Симферополь, который также выезжал 19.07.
Поезда с отправление 18 июля, следующие с опозданием из Крыма: на 10 часов — поезд № 91/92 Севастополь — Москва, на 8,5 часов — № 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург, на 8 часов — Симферополь — Смоленск, на 7 часов — № 173/174 Евпатория — Москва.
Также опаздывают следующие составы отправлением 19 июля: № 163/164 Феодосия — Москва и № 27/28 Симферополь — Москва — на 5,5 часа, № 17/18 Симферополь-Москва — на 5 часов, №⅞ Севастополь — Санкт-Петербург и № 179/180 Евпатория-Санкт- Петербург — задержка 4 часа, Поезд № 67/68 Симферополь — Москва движется с опозданием на 3,5 часа.
«Время задержки в пути может измениться», — напоминают в пресс-службе.
По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее. В 14 часов задерживались шесть поездов в Крым и четырнадцать — из Крыма.
21 поезд опаздывали на пути следования в Крым и обратно накануне. Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.