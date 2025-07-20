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У Нетаньяху диагностировали воспаление кишечника

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выявили воспаление кишечника.

Источник: Reuters

Об этом сообщила канцелярия главы правительства, пишет ТАСС.

Отмечается, что причиной недомогания стало «употребление испорченной пищи».

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