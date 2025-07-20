У Нетаньяху диагностировали воспаление кишечника

Об этом сообщила канцелярия главы правительства, пишет ТАСС.
Отмечается, что причиной недомогания стало «употребление испорченной пищи».
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