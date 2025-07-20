В центре Ростова машина после ливня провалилась под асфальт

После ливня, который накрыл в первой половине дня 20 июля Ростов-на-Дону, автомобиль в центре города оказался в ловушке. Машина задними колесами ушла под асфальт. Такими кадрами поделились очевидцы в городских пабликах социальных сетях.
Судя по фото, инцидент произошел в переулке Газетном. Снимок собрал десятки комментариев от ростовчан.
— В этом месте находится решетка ливневой канализации, видимо, она «устала», — поделилась наблюдениями подписчица.
— Неужели придется с коммунальщиками судиться, — переживает другая.
— А, говорят, грузовые машины давят асфальт, — недоумевает читатель.
— Это вход в знаменитое ростовское метро, так понимаю, — без шуток насчет несбыточной мечты жителей донской столицы не обошлось.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
Десять минут ужаса: как под Ростовом доставали 59-летнюю женщину из провалившейся под землю машины.