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В центре Ростова машина после ливня провалилась под асфальт

Очевидцы: после ливня в центре Ростова автомобиль ушел под асфальт.

Источник: Комсомольская правда

После ливня, который накрыл в первой половине дня 20 июля Ростов-на-Дону, автомобиль в центре города оказался в ловушке. Машина задними колесами ушла под асфальт. Такими кадрами поделились очевидцы в городских пабликах социальных сетях.

Судя по фото, инцидент произошел в переулке Газетном. Снимок собрал десятки комментариев от ростовчан.

— В этом месте находится решетка ливневой канализации, видимо, она «устала», — поделилась наблюдениями подписчица.

— Неужели придется с коммунальщиками судиться, — переживает другая.

— А, говорят, грузовые машины давят асфальт, — недоумевает читатель.

— Это вход в знаменитое ростовское метро, так понимаю, — без шуток насчет несбыточной мечты жителей донской столицы не обошлось.

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