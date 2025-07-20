В Уфе скончался дирижер и скрипач Рустэм Сулейманов

В Уфе в возрасте 47 лет скончался скрипач и дирижер, лауреат Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича, уроженец Уфы Рустэм Сулейманов. О его смерти сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.
— Рустэм Салихович безвременно ушел от нас. Мы возьмем на себя все расходы, а также сделаем все возможное чтобы достойно проводить его в последний путь, — сообщила министр.
Рустэм Сулейманов родился в Стерлитамаке. Музыке обучился в средней специальной музыкальной школе-лицее в Уфе для одаренных детей, был стипендиатом премии «Новые имена», затем окончил Уфимский институт искусств. Был лауреатом Всероссийского конкурса камерных ансамблей и Всероссийского конкурса исполнителей имени Наримана Сабитова.
Также он возглавлял симфонический оркестр Башкирского театра оперы и балета, был главным дирижером Национального симфонического оркестра республики, в 2013 году он впервые организовал симфоночь у Конгресс-холла.
Амина Шафикова сообщила, что в министерстве намерены взять на себя все расходы по похоронам.
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