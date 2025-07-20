Красноярцы смогут проверить знания на Всероссийском спортивном диктанте

Жители Красноярского края приглашаются принять участие в первом в истории России Всероссийском спортивном диктанте, который состоится 5 октября.
Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Красноярского края.
Уникальная акция, направленная на популяризацию здорового образа жизни и повышение спортивной грамотности населения, разработана Олимпийским комитетом России совместно с Министерством спорта РФ. Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы в текстовом формате, охватывающие широкий спектр тем, включая принципы здорового образа жизни, историю олимпийского движения, мировые спортивные рекорды и вехи развития физической культуры и спорта в стране.
Для участия во Всероссийском спортивном диктанте необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте мероприятия.
Отмечается, что спортивный диктант можно будет написать как в очном, так и в онлайн форматах.
Как ранее писал «МК в Красноярске», 25 апреля в Красноярском крае прошлая акция «Диктант Победы».