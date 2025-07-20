Красноярцы смогут проверить знания на Всероссийском спортивном диктанте

Уникальная акция, направленная на популяризацию здорового образа жизни и повышение спортивной грамотности населения, разработана Олимпийским комитетом России совместно с Министерством спорта РФ. Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы в текстовом формате, охватывающие широкий спектр тем, включая принципы здорового образа жизни, историю олимпийского движения, мировые спортивные рекорды и вехи развития физической культуры и спорта в стране.