Дорого платил за свой жизненный выбор: каким был Юрий Айзеншпис, «создавший» Диму Билана

Приходим. Стоим у служебного входа. Подъезжает черная «Волга», и Миша выходит из машины, отодвигает журналистов и подходит прямо к нам: «Юра Айзеншпис, блин, как я с тобой давно мечтал встретиться… Ты мой директор, все!» Он его с собой в гримерку повел, и вот мы уже сидим с самим Мишей Муромовым! Это же по нынешним временам примерно как со Стасом Михайловым! Потом я узнал, что в рок-энциклопедии английской из наших написано только об Айзеншписе. Что, мол, да, в Советском Союзе тоже есть рок и вот продюсер такой-то… А этот Миша Муромов у него чуть ли не аппаратуру грузил на концерты группы «Сокол»…