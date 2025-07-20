Красноярская семья Березиковых отпраздновала 50-летие совместной жизни

В Красноярске семейная пара Анатолий Иванович и Антонина Макаровна Березиковы отметили знаменательную дату — золотую свадьбу.
Об этом радостном событии сообщили в пресс-службе агентства ЗАГС по Красноярскому краю.
Супруги познакомились в молодости: Анатолию Ивановичу было 20 лет, а Антонине Макаровне — 17. Вспыхнувшее между ними чувство оказалось настолько сильным, что привело к быстрому и решительному шагу — они сразу же приняли решение связать свои судьбы узами брака. Спустя некоторое время, в семье Березиковых родились дочь Маргарита и сын Евгений.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае заработала горячая линия ЗАГС.