Красноярская семья Березиковых отпраздновала 50-летие совместной жизни

Супруги познакомились в молодости: Анатолию Ивановичу было 20 лет, а Антонине Макаровне — 17. Вспыхнувшее между ними чувство оказалось настолько сильным, что привело к быстрому и решительному шагу — они сразу же приняли решение связать свои судьбы узами брака. Спустя некоторое время, в семье Березиковых родились дочь Маргарита и сын Евгений.