Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на следующей неделе ожидаются перебои с телерадиовещанием

С 21 по 23 июля в Ростовской области временно приосстановят телевещание.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение трех дней на следующей неделе, с 21 по 23 июля жители ряда городов и населенных пунктов останутся без телевидения и радио. Как сообщает Российская телерадиовещательная сеть, это связано с плановыми техническими работами.

В понедельник, 21 июля, с 8 утра до 17 часов вещание будет отключено в Каменске-Шахтинском и Морозовске. На следующий день, 22 июля, с 10:00 до 19:00 работы пройдут в Новочеркасске.

В Миллерово и Ростове-на-Дону возможны кратковременные перебои в эфире — точное время будет зависеть от технических условий на местах.

Завершатся профилактические мероприятия 23 июля в хуторе Калининском Шолоховского района. Здесь с 8 утра до 17 часов перестанут работать около 20 телеканалов и несколько радиостанций.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Власти Ростова напомнили жителям города причины отключения мобильного интернета.