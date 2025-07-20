В Ростовской области на следующей неделе ожидаются перебои с телерадиовещанием

В Ростовской области в течение трех дней на следующей неделе, с 21 по 23 июля жители ряда городов и населенных пунктов останутся без телевидения и радио. Как сообщает Российская телерадиовещательная сеть, это связано с плановыми техническими работами.
В понедельник, 21 июля, с 8 утра до 17 часов вещание будет отключено в Каменске-Шахтинском и Морозовске. На следующий день, 22 июля, с 10:00 до 19:00 работы пройдут в Новочеркасске.
В Миллерово и Ростове-на-Дону возможны кратковременные перебои в эфире — точное время будет зависеть от технических условий на местах.
Завершатся профилактические мероприятия 23 июля в хуторе Калининском Шолоховского района. Здесь с 8 утра до 17 часов перестанут работать около 20 телеканалов и несколько радиостанций.
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