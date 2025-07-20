Сайт ритейлера «ВинЛаб» заработал

«Да, к сожалению, магазины у нас не работают по техническим причинам. И, к сожалению, сайт также не работает по техническим причинам. Сейчас сайт работает только в режиме каталога. Не могу вам помочь оформить заказ», — ответили в контакт-центре на вопрос, можно ли оформить заказ онлайн или приобрести продукцию в магазине.