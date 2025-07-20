МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Официальный сайт ритейлера «ВинЛаб» заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн пока не доступно, также магазины торговой сети продолжают оставаться закрытыми, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре компании.
Шестнадцатого июля, в компании Novabev Group, которой принадлежит торговая сеть «ВинЛаб», заявили, что 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работают магазины и сайт ритейлера. Компания отвергла требование хакеров о выплате денег, а IT-специалисты стараются как можно быстрее решить проблему.
«Да, к сожалению, магазины у нас не работают по техническим причинам. И, к сожалению, сайт также не работает по техническим причинам. Сейчас сайт работает только в режиме каталога. Не могу вам помочь оформить заказ», — ответили в контакт-центре на вопрос, можно ли оформить заказ онлайн или приобрести продукцию в магазине.