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Очередь перед Крымским мостом превысила 1200 машин

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоит 1251 автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 17.00 воскресенья, 20 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоял в общей сложности 1251 автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 354 транспортных средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ждать своей очереди нужно около часа. Еще большее скопление транспорта образовалось в Краснодарском крае. В очереди со стороны Тамани стоят 897 машин. Время ожидания составляет около трех часов.