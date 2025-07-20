Очередь перед Крымским мостом превысила 1200 машин

По состоянию на 17.00 воскресенья, 20 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоял в общей сложности 1251 автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 354 транспортных средства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ждать своей очереди нужно около часа. Еще большее скопление транспорта образовалось в Краснодарском крае. В очереди со стороны Тамани стоят 897 машин. Время ожидания составляет около трех часов.