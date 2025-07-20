Красноярец проглотил саморез во время строительных работ

К счастью, операция прошла успешно. Благодаря слаженной работе хирургов и эндоскопистов саморез был оперативно извлечен, при этом внутренние органы не пострадали. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей в хирургическом отделении, где проходит период восстановления.