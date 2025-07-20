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Красноярец проглотил саморез во время строительных работ

В Красноярскую краевую больницу самостоятельно обратился мужчина с необычной проблемой — во время строительных работ он случайно проглотил саморез длиной 5 сантиметров.

В Красноярскую краевую больницу самостоятельно обратился мужчина с необычной проблемой — во время строительных работ он случайно проглотил саморез длиной 5 сантиметров.

Инцидент произошел в ходе обшивки дома сайдингом, когда мужчина, держа во рту несколько саморезов, споткнулся, и один из них попал в пищевод.

В ходе обследования врачи установили, что инородное тело находилось в тонком кишечнике. Учитывая потенциальную опасность данной ситуации, связанную с риском повреждения кишечной стенки и возможным развитием перитонита, было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве.

К счастью, операция прошла успешно. Благодаря слаженной работе хирургов и эндоскопистов саморез был оперативно извлечен, при этом внутренние органы не пострадали. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей в хирургическом отделении, где проходит период восстановления.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске запустили стационар одного дня.