Иметь или не иметь: плюсы и минусы двойного и второго гражданства

Такая тенденция стала особенно заметной после начала недавнего военного конфликта между Ираном и Израилем. В Россию потянулись граждане, которые в свое время по тем или иным причинам уехали в Землю обетованную или в Персию, где «такие ж точно куры, как у нас в соломенной Рязани…». При этом у них есть паспорта исторической родины. То есть России. Но, как это ни покажется странным, нет двойного гражданства. И между ним и вторым гражданством есть одна, но существенная разница с юридической точки зрения.