Иметь или не иметь: плюсы и минусы двойного и второго гражданства

Поэт Владимир Маяковский утверждал, что он всегда может обойтись одной «краснокожей паспортиной». Но сегодня некоторые держат в «широких штанинах» сразу несколько документов. Подробнее о плюсах и минусах двойного и второго гражданства — в материале «Вечерней Москвы».
Такая тенденция стала особенно заметной после начала недавнего военного конфликта между Ираном и Израилем. В Россию потянулись граждане, которые в свое время по тем или иным причинам уехали в Землю обетованную или в Персию, где «такие ж точно куры, как у нас в соломенной Рязани…». При этом у них есть паспорта исторической родины. То есть России. Но, как это ни покажется странным, нет двойного гражданства. И между ним и вторым гражданством есть одна, но существенная разница с юридической точки зрения.
Иметь или не иметь.
При двойном гражданстве власти обеих стран официально признают права и обязанности гражданина по отношению к обоим государствам. В случае второго гражданства ситуация иная. Власти одной страны могут не знать о наличии у их гражданина второго паспорта. В таком случае каждая страна рассматривает индивидуума исключительно как своего гражданина.
По словам юриста Павла Волкова, в России действует только один договор о двойном гражданстве.
— Он был заключен с Таджикистаном 7 сентября 1995 года, — говорит Волков. — Страны признают все права и обязанности граждан. В том числе с точки зрения налогообложения, несения военной службы, занятия руководящих должностей. Но есть и такое понятие, как второе гражданство. В этом случае между странами нет никакого соглашения. При этом допускается гражданство другой страны, не требующее отказа от первичного.
Куда из России можно полететь без загранпаспорта.
Чем же выгоден второй паспорт? Многие его используют просто как своеобразный «проездной билет».
— Если у тебя есть второй паспорт какого-то из европейских государств, то ты можешь беспрепятственно путешествовать по всей Европе, — продолжает эксперт. — А еще можно приобретать недвижимость, организовывать бизнес. Правда, тут же на тебя налагается налоговое бремя.
Волков считает, что никто получать второе гражданство особо не стремится.
— Сначала надо получить вид на жительство. То есть право пребывать в стране, — продолжает он. — Вид на жительство дается сначала на год, потом на три, пять, а потом и бессрочно. И многие ограничиваются этим. Принципиальной разницы между паспортом и видом на жительство практически нет. За исключением некоторых вещей. Гражданин с паспортом имеет право участвовать в выборах и занимать государственные должности. А гражданин с видом на жительство такой роскоши лишен. Но людям, которые получают второе гражданство, все это не особо интересно. Всеми остальными правами они пользуются в полном объеме.
История вопроса.
— В 1930 году в Гааге подписывается конвенция, которая полностью отменяла и двойное гражданство, и возможность быть лицом без гражданства, — говорит Борисенок. — То есть было желание распределить всех граждан по «паспортным квартирам».
Правда, тут возникали некоторые нюансы.
— Когда Лига Наций пыталась упорядочить процесс двойного гражданства, в Европу и Америку хлынули многочисленные эмигранты из революционной России, — уточняет эксперт. — В 1922 году известный норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен, будучи комиссаром Лиги Наций по делам беженцев, разработал новый документ, который выдавался сначала только русским эмигрантам, а потом и остальным беженцам. Он получил название «Нансеновский паспорт» и выдавался в течение 16 лет, до 1938 года. Всего его получили около полумиллиона человек. Позже его заменил «проездной документ беженца».
К моменту окончания Второй мировой войны двойное гражданство было лишь в немногих странах. Скорее всего, в США, потому что верховный суд страны принимал постановление о том, что человек был вправе получить гражданство не по рождению и сохранить то, которое было у него до прибытия в Америку. В Великобритании в 1948-м году появляется национальный акт, где серьезно ослабляется получение двойного гражданства, а в Канаде в 1976 году принимается закон, разрешающий его иметь.
Все изменилось в конце 1980-х. После распада СССР, Югославии, Чехословакии и ГДР на карте появилось много новых государств.
— В данном случае каждая страна принимает свои законы на этот счет, — говорит Юрий Борисенок. — В современном мире, где более 200 государств, нужно каждый раз смотреть, разрешает ли та или иная страна второе гражданство или смотрит сквозь пальцы на то, что его граждане получают паспорт другого государства, чтобы пользоваться им для путешествий по всему миру.
ДАЙТЕ ДВА!
Двойное гражданство разрешено в 56 странах мира. В их число входят Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Бельгия, Боливия, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Исландия, Италия, Россия, США и т.д.
В Иране не запрещено иметь второе гражданство, но иранское законодательство не признает двойное гражданство, то есть если у человека есть иранское гражданство, то для Ирана он считается только иранским гражданином, даже если у него есть гражданство другой страны.
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