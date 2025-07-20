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«Грузовик полностью перевернулся и встал обратно на колеса». Белорусский экипаж МАЗ-СПОРТавто Вязовича попал в аварию на 9 этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж белоруса Вязовича попал в аварию и перевернулся на ралли «Шелковый путь».

Источник: Комсомольская правда

Флагманский экипаж белорусской команды МАЗ-СПОРТавто Сергея Вязовича попал в аварию и перевернулся на ралли «Шелковый путь», сообщил телеграм-канал команды.

Белорусский экипаж лидировал в зачете грузовиков ралли по итогам восьми этапов. Однако гонщикам пришлось сняться с «Шелкового пути» из-за аварии, случившейся при прохождении спецучастка.

Грузовик белорусов попал в аварию в начале девятого этапа ралли. После аварии авто вернулось в зону старта.

Сергей Вязович рассказал, что причиной схода на девятом этапе пути стало попадание грузовика в две промоины, которые не были отмечены в роудбуке.

— Грузовик полностью перевернулся и встал обратно на колеса. Экипаж не пострадал, но был погнут каркас безопасности. Повреждения автомобиля не позволяют продолжить участие в гонке, — прокомментировал Вязович.

Ралли «Шелковый путь» проходит уже в 15-й раз с первой гонки в 2009 году. В этом году пилоты соревнуются на трассах в России и Монголии, проходят маршрут длиною более чем в 4811,58 километра. Ралли завершится 22 июля.

Несколькими днями ранее экипаж белоруса Вязовича выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь».