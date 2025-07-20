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В Молдове вода в 17 раз дороже, чем пустыне: Даже в странах с более высоким уровнем жизни и соседней Румынии эта услуга дешевле в разы

С румынским электричеством после выборов вода в Молдове будет еще дороже.

Источник: Комсомольская правда

Рейтинг позора: в Молдове вода втрое дороже, чем в среднем в мире, и в 17 раз дороже, чем в безводных и пустынных странах.

А с румынским электричеством после выборов будет еще дороже!

Цена куба воды в евро: в Кишиневе — 1,09, в Вулканештах — 1,65, в Бельцах — 1,48, в Кантемире −1,32, в Унгенах — 1,29, в Кагуле — 1,23, Басарабяске — 1,89.

Мировой средний тариф ≈ 0,53 доллара за куб, в развитых странах — 1,04, в бедных «развивающихся» — 0,11.

Европейский средний тариф — 4,1 евро за куб при ИХ зарплатах.

Испания ≈1,90−2,70 евро.

Румыния ≈0,34−0,65 доллара.

Италия ≈ 1,05−2,59 евро, Милан ≈ 0,4, Рим ≈ 1,85, Флоренция ≈ 1.90.

Ирландия ≈ 2 евро.

Греция ≈ 1,16 евро.

Эстония ≈0,82 евро.

Венгрия ≈0,45−1,16 евро.

Азия (в долларах за куб):

Узбекистан — 0,034−0,25,

Казахстан — 0,16−0,67,

Таджикистан — 0,09−0,16.

Кыргызстан ≈ 0,078.

Туркменистан ≈0,15.

Египет — 0,03−0,12, Эфиопия — 0,14−0,24.

Африка, в долларах за куб, в среднем 0,67, Руанда ≈ 1,25−2,25.

США — 1,5−1,6 доллара за куб, Латинская Америка ≈ 0,41.

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