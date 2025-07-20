Сильная жара, буря и гроза: в Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 41 градус. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.