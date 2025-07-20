Семь главных компонентов: как появились легендарные духи «Красная Москва»

— Правление фабрики Брокаров, поставщиков императорского дворца, находилось на Никольской. Есть распространенная легенда, что они выпускали духи «Любимый букет императрицы», а потом, уже после революции, просто перезапустили его под новым, советским названием «Красная Москва». Но это миф, — рассказывает куратор Дарья Донина. — Действительно, все масла и ингредиенты были закуплены до революции, но парфюмы не идентичны. Но автор и «Красной Москвы», и «Букета» все же один — француз Август Мишель. Посетителям предлагают заглянуть в его рабочий кабинет. За занавесом спрятан парфюмерный орган — так называют рабочее место мастера.