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Спасатели помогли 29-летнему мужчине на реке Юрюзань в Башкирии

В Госкомитете по ЧС сообщили подробности произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии спасатели Госкомитета по ЧС пришли на помощь попавшему в беду на реке Юрюзань мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, 29-летний житель Оренбургской области приехал отдыхать на Юрюзань около села Малояз и во время купания почувствовал судороги в ногах.

Его крики о помощи услышали спасатели, помогли выбраться из воды и передали родственникам.

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