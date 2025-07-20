Спасатели помогли 29-летнему мужчине на реке Юрюзань в Башкирии

В Башкирии спасатели Госкомитета по ЧС пришли на помощь попавшему в беду на реке Юрюзань мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, 29-летний житель Оренбургской области приехал отдыхать на Юрюзань около села Малояз и во время купания почувствовал судороги в ногах.
Его крики о помощи услышали спасатели, помогли выбраться из воды и передали родственникам.
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