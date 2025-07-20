«Рады даць не магу!» Житель Столинского района собрал в лесу 50 килограмм лисичек и взорвал TikTok

Осмотрели короткий ролик более 1,7 миллиона пользователей. Видео лайкнули более 37 тысяч человек и прокомментировали почти 700 раз. Конечно, нашлось много не верующих, заподозривших, что возможно корзина с «двойным дном». Были и те, кто признавался, что в их лесах грибов нет от слова совсем.