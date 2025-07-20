«Рады даць не магу!» Житель Столинского района собрал в лесу 50 килограмм лисичек и взорвал TikTok

Житель Столинского района собрал в лесу за раз 50 килограмм лисичек. Ролик с рекордным грибным «уловом» мужчина опубликовал с своем аккаунте @archivveske в TikTok.
В начале видео мужчина несет огромный плетеный кош, едва его поднимая.
— Во прыляцеў з бору, насабачыў грыбоў. Рады даць не магу! — словно жалуясь, признается белорус.
А потом опытный грибник, продолжая, замечает, что в этом году очень много комаров в лесу — «мяне мiльёны елi, лупцаваў сябе ўжо».
И не без гордости добавляет, что собрать в лесу удалось за раз, по его словам, более 50 килограмм лисичек. Мол, жене, как увидит, сколько нужно перебирать, будет не до смеха.
Осмотрели короткий ролик более 1,7 миллиона пользователей. Видео лайкнули более 37 тысяч человек и прокомментировали почти 700 раз. Конечно, нашлось много не верующих, заподозривших, что возможно корзина с «двойным дном». Были и те, кто признавался, что в их лесах грибов нет от слова совсем.
Собранные лисички пошли в суп, на сковородку и в заморозку. Фото: стоп-кадр | видео TikTok @archivveske.
Но все же большинство искренне порадовались за удачливого грибника: «Мужичок просто труженик!», «Вот это я понимаю — грибник!», «Правильно говорят: в Беларуси деньги в лесу под каждым кустом валяются, только потрудись их взять!».
В другом своем видео мужчина показал огромную сковороду с жареными лисичками и немаленькую кастрюлю с грибным супом. Он пояснил, что собранные 50 килограмм грибов перебрали, отварили в кипятке и заморозили, а часть лисичек — приготовили к обеду. Это короткое видео посмотрели более 25 тысяч раз. «Смаката!», «Обед как в ресторане» — снова оценили пользователи соцсети.
Между тем Белгидромет сообщил погоду в Беларуси на 21 июля: «Днем грозы, но и до +28».
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