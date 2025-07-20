Забит первый гол в матче РПЛ «Зенит» — «Ростов» 20 июля

События на домашнем поле соперника в Санкт-Петербурге развивались стремительно: Евгений Латышонок допустил грубую ошибку, и отпасовал мяч от своей вратарской зоны аккурат на Егора Голенкова, и тут же снаряд переховатил Комаров. Несмотря на прессинг обороны «Зенита», Иван подработал мяс и отправил его низом в левую от себя стойку.