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Забит первый гол в матче РПЛ «Зенит» — «Ростов» 20 июля

ФК «Ростов» открывает счет в матче с «Зенитом» в первом туре РПЛ.

Источник: Комсомольская правда

Первый гол в матче «Ростов» — «Зенит» забит на 22-й минуте. Счет в первом матче в рамках Российской Премьер-Лиги открыл футболист «желто-синих»: Иван Комаров распечатал ворота хозяев.

События на домашнем поле соперника в Санкт-Петербурге развивались стремительно: Евгений Латышонок допустил грубую ошибку, и отпасовал мяч от своей вратарской зоны аккурат на Егора Голенкова, и тут же снаряд переховатил Комаров. Несмотря на прессинг обороны «Зенита», Иван подработал мяс и отправил его низом в левую от себя стойку.

С преимуществом 0:1 в пользу ростовчан команды доиграли первый тайм и отправились на перерыв.

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