Почему Татьяна Буланова стала популярной у молодежи и сколько стоит ее выступление

У 56-летней певицы Татьяны Булановой новая армия поклонников. Ее песни стали пользоваться большой популярностью среди молодых людей до 27 лет. Особенно нравятся зумерам хиты «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет». В сети сейчас можно найти тысячи видео с этими песнями: их переделывают, создают ремиксы. А Буланова собирает полные залы: зумеры с невероятной скоростью раскупают билеты. До конца этого года у певицы запланировано больше 30 выступлений в Сочи, Анапе, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ханты-Мансийске и других городах. Рабочий график забит под завязку.