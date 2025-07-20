Почему Татьяна Буланова стала популярной у молодежи и сколько стоит ее выступление

Совсем недавно творчество Надежды Кадышевой стало модным среди молодежи, но зумеры уже нашли себе нового кумира — звезду 1990-х Татьяну Буланову: певица собирает полные залы. «Вечерняя Москва» связалась с исполнительницей.
У 56-летней певицы Татьяны Булановой новая армия поклонников. Ее песни стали пользоваться большой популярностью среди молодых людей до 27 лет. Особенно нравятся зумерам хиты «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет». В сети сейчас можно найти тысячи видео с этими песнями: их переделывают, создают ремиксы. А Буланова собирает полные залы: зумеры с невероятной скоростью раскупают билеты. До конца этого года у певицы запланировано больше 30 выступлений в Сочи, Анапе, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ханты-Мансийске и других городах. Рабочий график забит под завязку.
Еще хиты Булановой звучат на различных вечеринках и в клубах. Ранее популярностью у подростков пользовалась Надежда Кадышева: зумеры ходили на ее концерты и снимали видео под «Плывет веночек» и «Виновата ли я…». Популярность вернулась и к Прохору Шаляпину: молодежь выкладывает шуточные ролики с высказываниями артиста и называет его «наставником».
Предались ностальгии.
Причина такой популярности звезды заключается в том, что молодежь стала интересоваться прошлым: атмосферой 90-х и нулевых. Причем это ностальгия по времени, которое молодые люди не успели застать. Мода на нулевые отражается в стиле одежды, музыке, технике, кино и искусстве. Конечно, внезапный рост числа поклонников исполнителям льстит.
— Я рада, что мои песни снова на волне популярности. Они обрели новую жизнь и новых слушателей. Приятно, что молодежь ходит на мои концерты. Я бы посоветовала подрастающему поколению послушать и другие мои песни, кроме «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Возможно, они тоже им понравятся, — поделилась с «Вечерней Москвой» Татьяна Буланова.
Молодежь на концерте Кадышевой.
По словам певицы, ей интересно наблюдать за новым явлением: молодежь слушает песни, которые вышли раньше, чем они родились.
За последнее время количество видео с хештегом (тематический ярлык для контента. — «ВМ») #noughtiesnostalgia (англ. «ностальгия по нулевым». — «ВМ») в сети увеличилось на целых 36 процентов.
Выступать готова.
Современные тренды быстро сменяют друг друга. Такую возможность надо использовать, не мешкая. Татьяна Буланова планирует участвовать в частных мероприятиях.
По информации в сети, за 20 минут выступления она берет миллион рублей, за 40 минут — полтора миллиона, а за час исполнения своих песен — два миллиона рублей. При этом в райдере исполнительницы нет ничего сверхъестественного: нарезки, свежие фрукты, хлеб и две бутылки белого сухого вина. Еще певица просит заказчиков 35 тысяч рублей суточных, которые пойдут на оплату карманных расходов ее помощников, перелет бизнес-классом и отель не ниже четырех звезд.
Елена Наумова, руководитель международного пиар-агентства:
— Популярность на песни 90-х и начала нулевых — общий тренд на ностальгию. Это своего рода современная связь поколений, общение через песни. Так передаются смыслы, которыми люди жили ранее. Это прослеживается сейчас и в кино: переснимают легендарные картины 80−90-х и 2000-х.
Недавно СМИ опубликовали комментарий музыкального критика Сергея Соседова, который поделился мнением, что слушать голос певца Николая Баскова «неприятно». Из этого журналисты сделали вывод, что Соседов якобы посоветовал артисту уйти со сцены. В беседе с «Вечерней Москвой» критик объяснил свои высказывания и назвал еще нескольких артистов, которых стало «слишком много».