Мамалыга от соседей: Пока сельское хозяйство загибается, Молдова закупает у Украины в больших количествах не только пшеничную, но и кукурузную муку

В 2024—2025 маркетинговом году Молдова была самым крупным импортером всех видов муки, которые производятся в Украине, сообщает logos-press.md, ссылаясь на данные Ассоциации «Мукомолы Украины».
В топ-5 государств-импортеров пшеничной муки вошли:
Молдова (20,3 тыс. тонн),
Чехия (15,3 тыс. тонн),
Палестина (10,8 тыс. тонн),
Франция (3 тыс. тонн),
Испания (2,9 тыс. тонн).
Но самый большой шок, что кукурузную крупу в Молдову мы тоже поставляем из Украины.
На видео парень в кишиневском магазине в шоке от подобной ситуации.
Напомним, что Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинских сыров.
Производство сыров в самой Молдове в прошлом году составило немногим менее 9 тыс. тонн, а потребление — около 15 тыс. тонн.