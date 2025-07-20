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Мамалыга от соседей: Пока сельское хозяйство загибается, Молдова закупает у Украины в больших количествах не только пшеничную, но и кукурузную муку

Молдова является крупнейшим покупателем украинской муки [видео]

Источник: Комсомольская правда

В 2024—2025 маркетинговом году Молдова была самым крупным импортером всех видов муки, которые производятся в Украине, сообщает logos-press.md, ссылаясь на данные Ассоциации «Мукомолы Украины».

В топ-5 государств-импортеров пшеничной муки вошли:

Молдова (20,3 тыс. тонн),

Чехия (15,3 тыс. тонн),

Палестина (10,8 тыс. тонн),

Франция (3 тыс. тонн),

Испания (2,9 тыс. тонн).

Но самый большой шок, что кукурузную крупу в Молдову мы тоже поставляем из Украины.

На видео парень в кишиневском магазине в шоке от подобной ситуации.

Напомним, что Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинских сыров.

Производство сыров в самой Молдове в прошлом году составило немногим менее 9 тыс. тонн, а потребление — около 15 тыс. тонн.