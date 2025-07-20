В 2025 году в Башкирии снизилось число получателей детских пособий

По итогам пяти месяцев 2025 года в Башкирии стало наблюдаться снижение числа получателей детских пособий. Данные об этом опубликовал Минтруд РФ на портале ЕМИСС.
Так, в мае 2025 года в республике получателями пособий стала 32 771 семья. В 2024 — 58 216 семей.
Такая же тенденция отмечается и по России, где количество получателей снизилось на 37% до 596 748 человек.
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