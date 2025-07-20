Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году в Башкирии снизилось число получателей детских пособий

Данные опубликовали в Минтруде России.

Источник: Комсомольская правда

По итогам пяти месяцев 2025 года в Башкирии стало наблюдаться снижение числа получателей детских пособий. Данные об этом опубликовал Минтруд РФ на портале ЕМИСС.

Так, в мае 2025 года в республике получателями пособий стала 32 771 семья. В 2024 — 58 216 семей.

Такая же тенденция отмечается и по России, где количество получателей снизилось на 37% до 596 748 человек.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.