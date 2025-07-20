В Шереметьево, Внуково и Домодедово были введены временные ограничения

В московских аэропортах снова коллапс: из-за атаки беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19−20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА. Подробности — в материале «Газеты.Ru».