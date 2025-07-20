Снимавший репортаж о пропавшей девочке журналист случайно нашел ее тело в реке

Репортер решил продемонстрировать глубину злополучного водоема и зашел в реку примерно по грудь, продолжая снимать материал. Несколько мгновений спустя Фразао наступил на что-то под водой, испугался и решил выйти на берег. Позже он сообщил о случившемся властям, которые отправили водолазов проверить этот участок Меарина.