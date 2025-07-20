Снимавший репортаж о пропавшей девочке журналист случайно нашел ее тело в реке

Бразильский журналист Ленилдо Фразао в штате Мараньян случайно обнаружил в реке Меарин тело 13-летней Раиссы во время съемок репортажа о ее пропаже. Девочку не могли найти с конца июня, когда она пошла купаться вместе с друзьями.
Репортер решил продемонстрировать глубину злополучного водоема и зашел в реку примерно по грудь, продолжая снимать материал. Несколько мгновений спустя Фразао наступил на что-то под водой, испугался и решил выйти на берег. Позже он сообщил о случившемся властям, которые отправили водолазов проверить этот участок Меарина.
— Тело школьницы было найдено именно в том месте, где Фразао производил съемку… Журналист в своем отчете отметил, что течение было сильным, а глубина неравномерной, с «ямами» в русле реки. Вскрытие не выявило следов насилия, — передает Need To Know.
Другой случай произошел зимой, когда в расщелине ледника Вассерфальфернер в Австрии нашли станки немецкого альпиниста, который пропал без вести в марте 1967 года. Почти 60 лет назад мужчина сорвался и упал в грот.
Кроме того, на склонах Эвереста в октябре прошлого года были обнаружены останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году.