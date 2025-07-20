Власти Ирана объявили выходной для экономии воды и электроэнергии

Правительство Ирана приняло решение объявить среду, 23 июля, выходным днём в провинции Тегеран с целью экономии воды и электроэнергии на фоне экстремальной жары. Об этом сообщила официальный представитель кабинета министров Фатеме Мохаджерани в своих социальных сетях.
«По решению кабинета правительства, а также в связи с продолжающейся экстремальной жарой и необходимостью экономить воду и электроэнергию, среда, 23 июля, объявлена в провинции Тегеран выходным днем», — написала она.
Ранее власти призвали жителей столицы ограничить использование воды из-за острого дефицита. По данным агентства Tasnim, около 30% воды, потребляемой Тегераном, поступает из подземных источников под городом, а остальные 70% — из пяти водохранилищ в окрестностях столицы, уровень воды в которых к 15 июля значительно снизился.
18 июля управляющий иранской государственной компании по управлению водными ресурсами Хашем Амини сообщил, что почти половина населения страны сталкивается с дефицитом питьевой воды. За последние 30 лет объем возобновляемых источников пресной воды в Иране сократился с 132 до 90 миллиардов кубометров — то есть более чем на 30%. В то же время потребление воды в стране продолжает расти.
Ранее стало известно, что в Британии ввели запрет на использование шлангов для воды и разбрызгивателей из-за пересыхания водохранилищ.