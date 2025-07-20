Власти Ирана объявили выходной для экономии воды и электроэнергии

18 июля управляющий иранской государственной компании по управлению водными ресурсами Хашем Амини сообщил, что почти половина населения страны сталкивается с дефицитом питьевой воды. За последние 30 лет объем возобновляемых источников пресной воды в Иране сократился с 132 до 90 миллиардов кубометров — то есть более чем на 30%. В то же время потребление воды в стране продолжает расти.