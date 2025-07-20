Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда постепенно входят в график

Пассажирские поезда, которые были задержаны из-за обломков БПЛА в Ростовской области, вводятся в график. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания».

Уже 10 пассажирских поездов введены в график, сообщает ФПК.

Пассажирские поезда, которые были задержаны из-за обломков БПЛА в Ростовской области, вводятся в график. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания».

«Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график», — указано в telegram-канале ФПК. Также сообщается о том, что 10 поездов уже введены в график.

Ранее, 19 июля, в Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского беспилотника, из-за чего были задержаны 75 пассажирских поездов и приостановлено движение на перегоне Лихая — Замчалово. В результате атаки были повреждены контактная сеть, зафиксированы перебои с электроснабжением и возгорания в частном секторе. Специалисты оперативно работали на месте для восстановления движения и минимизации задержек.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше