Забытая звезда СССР: звезде фильма «Маленькая Вера» Людмиле Зайцевой — 79

Первый успех Людмиле зайцевой принесла роль сержанта Кирьяновой в военной драме «А зори здесь тихие».
В понедельник, 21 июля 2025, народной артистке РСФСР Людмиле Зайцевой исполняется 79 лет. Ее путь от нищего хутора на Кубани до всесоюзной славы был полон трудностей и унижений. Для зрителей она навсегда осталась сержантом Кирьяновой из «А зори здесь тихие», матерью из «Маленькой Веры» и Александрой из «Здравствуй и прощай». За плечами актрисы более 60 картин, Госпремия СССР и 30-летний брак, окончившийся трагической смертью мужа. Подробнее в материале URA.RU.
Детство Зайцевой в нищете.
Людмила Зайцева родилась 21 июля 1946 года на хуторе Восточном Усть-Лабинского района Краснодарского края. Хотя сама актриса утверждает, что появилась на свет не летом, а 21 ноября. Отец бросил семью еще до ее рождения, и девочку воспитывала одна мать — Ольга Ильинична.
Детство будущей звезды прошло в нищете. В поисках лучшей жизни семья перебралась в Усть-Лабинск, где Людмила окончила школу. Актерская мечта зародилась еще в детстве, когда местный киномеханик пускал девочку бесплатно на сеансы. Однако ни внешность, ни обстоятельства не располагали к сценической карьере. Сверстники дразнили Люду за большие уши, а мать твердила, что с такой внешностью лучше выбрать профессию бухгалтера.
После восьмилетки Зайцева работала штукатуром на стройке, одновременно обучаясь в вечерней школе. Позже девушка трудилась лаборанткой, разнорабочей и уборщицей. В 1960-х годах она решилась на переезд в Москву, чтобы осуществить свою мечту.
Три отказа и одно «да»: тернистый путь Зайцевой в профессию.
Людмила Зайцева в фильме «Двадцать дней без войны» режиссера Алексея ГерманаФото: Russian Look / Global Look Press.
Покорение столицы обернулось серией унижений. Трижды Людмила пыталась поступить в театральные вузы Москвы, и трижды получала отказ. В школе-студии МХАТ ей прямо заявили: «Вы читаете, как трактористка. И какая из вас актриса?».
В перерывах между попытками Зайцева бралась за любую работу, чтобы выжить в Москве. В 1965—1966 годах она числилась во вспомогательном составе Рязанского ТЮЗа, где набиралась бесценного опыта. Именно там Людмила научилась превращать недостатки в преимущества. Когда на репетиции «Грозы» актриса, игравшая Катерину, сломала ногу, Зайцеву выпустили на замену, и ее грубоватый голос с неискоренимым южным акцентом оказался неожиданно органичным.
Наконец, в 1967 году, с четвертой попытки, Людмила поступила в Щукинское училище. На экзамене она читала монолог Вассы Железновой с такой силой, что экзаменаторы не смогли устоять. «Вы… нестандартны, — сказал ей педагог, — но в вас есть эта самая “щучья” хватка». В общежитии сокурсники прозвали ее «Кубань-матерью» — за упрямство и за соленья, которые регулярно присылала мать.
Зайцева: от эпизодов к всенародной славе.
Актриса Людмила Зайцева на кадрах из фильма «Затерянные в песках» режиссера Василия ПичуляФото: Russian Look / Global Look Press.
Первое появление Зайцевой на экране состоялось еще в студенческие годы — эпизодическая роль в фильме «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (по другим источникам — в картине Виктора Титова «Вальс»). Настоящий прорыв произошел в 1972 году, когда Людмила сыграла сразу две заметные роли: сержанта Кирьянову в военной драме «А зори здесь тихие» и Александру Ярмолюк в мелодраме «Здравствуй и прощай».
На съемках «А зори здесь тихие» режиссер Станислав Ростоцкий заметил в Зайцевой то, что искал — «крестьянскую стать и солдатскую выправку». Работа в экстремальных условиях — морозы, болота, ночевки в промерзших вагончиках — стала для актрисы школой профессионализма.
В фильме «Здравствуй и прощай» партнером Зайцевой стал Олег Ефремов. На экране пара выглядела настолько органично, что зрители немедленно «поженили» их. Однако романа не случилось — Ефремов тосковал по своей возлюбленной, а Зайцева строго следила за тем, чтобы партнер не злоупотреблял спиртным перед съемками.
В 1981 году актриса сыграла роль Марии Поповой в картине «Праздники детства» по мотивам прозы Василия Шукшина. За эту работу Зайцева была удостоена Государственной премии СССР. Критики отмечали ее умение воплощать на экране сильных русских женщин, переживших войну и личные трагедии.
«Маленькая Вера»: скандал и признание.
Громким и неоднозначным этапом в карьере Зайцевой стала роль матери главной героини в фильме Василия Пичула «Маленькая Вера» (1988). Картина, ставшая первой в СССР, где откровенно показали половой акт, вызвала бурную реакцию у публики.
«Конечно, у людей был шок после “Маленькой Веры”. Кто-то плевался, кто-то кричал “Безобразие!”. Травля была», — признавалась актриса в беседе с «aif.ru». Ее обвиняли в пропаганде аморального образа жизни и даже в предательстве советских идеалов. Однако именно эта работа продемонстрировала актерский диапазон Зайцевой — от героических образов до жестких, бескомпромиссных характеров.
После «Маленькой Веры» Людмила сыграла Анну Кузьминичну в фильме «Сукины дети» и председателя исполкома в «Мечтах идиота». Эти роли окончательно закрепили за ней статус актрисы, способной воплощать сложные, неоднозначные характеры.
Постперестроечный период: затишье и возвращение.
Людмила Зайцева в фильме «Здравствуй и до свидания» режиссера Виталия МельниковаФото: Russian Look / Global Look Press.
В 1990-е годы, когда отечественный кинематограф переживал кризис, Зайцева почти не снималась. Этот период совпал с тяжелыми испытаниями в личной жизни. Семья лишилась большей части сбережений, муж работал таксистом, чтобы обеспечить семью.
Возвращение на экраны состоялось в 1997 году с ролью царицы Евдокии Лопухиной в исторической драме Виталия Мельникова «Царевич Алексей». Затем последовала роль Екатерины Иоанновны в многосерийном фильме Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов».
В XXI веке Зайцева продолжила сниматься в кино и сериалах, выбирая работы, соответствующие ее творческим принципам. Среди поздних работ выделяется роль Василисы Ильиничны, матери Григория Мелехова, в многосерийной драме «Тихий Дон» (2015).
Три любви, три потери и один вечный брак: личная жизнь Людмилы Зайцевой.
Личная жизнь Людмилы Зайцевой была не менее драматичной, чем ее кинообразы. Первым серьезным увлечением стал однокурсник по Щукинскому училищу — Сергей Милованов. Московский красавец с ангельской улыбкой покорил сердце провинциальной девушки, но вскоре выяснилось, что за внешним обаянием скрывался обманщик. Измены и предательство разбили сердце Людмилы.
Второй попыткой стали отношения с инженером Владимиром Федоровым. Встреча на вечеринке «физиков и лириков» переросла в гражданский брак, продлившийся восемь лет. Квартира пары в Чертаново стала островком стабильности, но когда Людмила заговорила о детях, мужчина признался: «Не готов». Через несколько месяцев Владимир ушел к другой женщине, которая ждала от него ребенка.
Судьбоносная встреча произошла в 1981 году на съемках «Праздников детства». Геннадий Воронин — актер, режиссер и сценарист — покорил Людмилу своей искренностью и неустроенностью детдомовца, сумевшего пробиться в кино. На Алтае, где снимали картину, он неожиданно сделал ей предложение. Свадьбу сыграли там же, во дворе съемочного дома — с гармонистом, блинами и самогоном.
В 1982 году у пары родилась дочь Василиса. Счастливый отец, мечтавший о сыне, не выказал ни малейшего разочарования: «Василиса — тоже Шукшин!» Девочка росла за кулисами театров и съемочных площадок, рано проявив интерес к актерской профессии.
Семейное счастье омрачили 1990-е годы. Супруги потеряли почти все накопления, продали дачу, чтобы оплатить учебу дочери во ВГИКе. Геннадий подрабатывал таксистом, втайне от жены сдавал кровь за деньги. Болезнь настигла его в 2008 году — инфаркт, затем инсульт. Людмила, отменив все съемки, дежурила у постели мужа. 23 августа 2011 года Геннадия Воронина не стало. Брак продлился более 30 лет.
Политические взгляды и общественная позиция.
Сейчас Людмила Зайцева редко снимается и не играет в театре, живет в центре МосквыФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
Людмила Зайцева никогда не скрывала своих политических убеждений. В 1996 году она выступала доверенным лицом Геннадия Зюганова на президентских выборах, ездила с концертными бригадами по стране в рамках его избирательной кампании.
В 1998 году актриса подписала письмо комитета «За нравственное возрождение отечества» против художника Авдея Тер-Оганьяна, обвинявшегося в разжигании религиозной вражды. В 2013 году Зайцева стала сопредседателем Оргкомитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию событий октября 1993 года.
В 2022 году после начала специальной военной операции на Украине она подписала обращение от Калининградского отделения КПРФ к украинскому народу, где высказывала свою гражданскую позицию. В интервью последних лет актриса выражала недоумение по поводу поведения некоторых украинских коллег, с которыми когда-то вместе работала. «Я в шоке от высказываний моей украинской коллеги Ады Роговцевой и других звезд, которые долгое время работали в России», — признавалась Зайцева.
Награды и признание Людмилы Зайцевой.
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За свои творческие достижения Людмила Зайцева была удостоена высоких званий и наград. В 1980 году ей присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1989 году — Народной артистки РСФСР.
В 1983 году актриса стала лауреатом Государственной премии СССР за роль Марии Поповой в фильме «Праздники детства». В 1977 году Зайцева получила премию Всесоюзного кинофестиваля за актерскую работу в фильме «Воскресная ночь». Также она была удостоена серебряной медали имени Александра Довженко (1986) за участие в фильме «Говорит Москва».
В 2009 году Людмиле Зайцевой вручили медаль «За заслуги перед обществом» Алтайского края. Там она снималась в нескольких знаковых картинах.
Фильмография Людмилы Зайцевой.
За свою карьеру Людмила Зайцева создала десятки ярких и запоминающихся образов. Ее героини — сильные, волевые женщины, способные преодолеть любые испытания. За полвека на экране актриса снялась более чем в 60 картинах:
«А зори здесь тихие» (1972) — сержант Кирьянова’Здравствуй и прощай«(1972) — Александра Ярмолюк’Печки-лавочки» (1972) — Людмила, сестра Ивана Расторгуева’Цемент«(1973) — Даша Чумалова’Москва, любовь моя» (1974) — медсестра’Кадкина всякий знает«(1976) — Пелагея Кадкина’Двадцать дней без войны» (1976) — Лидия Андреевна, актриса’По семейным обстоятельствам«(1977) — обменщица с больным мужем’Дождь в чужом городе» (1979) — Кира Андреевна’Праздники детства«(1981) — Мария Сергеевна Попова’Маленькая Вера» (1988) — мать Веры’Сукины дети«(1990) — Анна Кузьминична’Царевич Алексей» (1997) — царица Евдокия Лопухина’Тайны дворцовых переворотов«(2000−2008) — Екатерина Иоанновна Мекленбургская’Тихий Дон» (2015) — Василиса Ильинична Мелехова, мать Григория.