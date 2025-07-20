Забытая звезда СССР: звезде фильма «Маленькая Вера» Людмиле Зайцевой — 79

Наконец, в 1967 году, с четвертой попытки, Людмила поступила в Щукинское училище. На экзамене она читала монолог Вассы Железновой с такой силой, что экзаменаторы не смогли устоять. «Вы… нестандартны, — сказал ей педагог, — но в вас есть эта самая “щучья” хватка». В общежитии сокурсники прозвали ее «Кубань-матерью» — за упрямство и за соленья, которые регулярно присылала мать.