Народные приметы на 21 июля 2025 года: что нельзя делать в день Прокопия Жнеца

Нельзя бездельничать — этот день требует усилий, особенно от тех, кто занимается делами семьи или хозяйства. Не стоит ссориться, особенно в доме — считается, что это может привлечь беду на весь урожайный сезон. Не рекомендуется заниматься тяжёлыми физическими работами в доме — лучше перенаправить силы на поле или рукоделие. Воздержитесь от употребления алкоголя — день духовный и требует чистоты. Не брать и не давать деньги в долг — это может ослабить финансовое благополучие семьи. Избегайте любого проявления неблагодарности — по приметам, неблагодарный в этот день рискует остаться без поддержки на весь год.