Народные приметы на 21 июля 2025 года: что нельзя делать в день Прокопия Жнеца

Какой сегодня день по народному календарю.
21 июля в народном календаре — день Прокопия Жнеца, а также церковное празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Считалось, что с этого дня лето начинает медленно сдавать позиции, а вместе с ним приходит пора жатвы. В крестьянской традиции это был один из важнейших сельскохозяйственных дней, посвящённых сбору урожая и обращению за покровительством к Казанской Божьей Матери.
Праздник имел двойственное значение: с одной стороны — день усиленной работы в поле, с другой — время молитвы и надежды на заступничество. Люди старались совместить дела земные и духовные, обращаясь за помощью в труде и защите семьи.
Что делали на Руси в этот день.
Начинали первую массовую жатву — выходили в поля с серпами, косами, собирали рожь и пшеницу. Устраивали молебны перед образом Казанской иконы, прося помощи в работе и сохранности урожая. Осматривали амбары и готовили места для хранения зерна. Женщины пекли первый хлеб из свежемолотой муки — как благодарность за плодородие. Проводили очищение дома — выметали старую пыль, протирали углы. Садились всей семьёй за общий стол, вкушая хлеб нового урожая.
Этот день считался началом большого сельского этапа — от сбора урожая зависело благополучие на всю зиму.
Что рекомендуется делать в этот день.
Начать или продолжить жатву — любое собранное сегодня зерно принесёт особую пользу. Молиться Казанской Божией Матери о здоровье, мире в доме и сохранении достатка. Устроить генеральную уборку дома — особенно перед образами и в уголках. Выпекать хлеб, пироги, блины — в знак благодарности за урожай и в честь праздника. Навестить родителей, оказать помощь старшим — день благоприятен для поддержки родных. Заняться ручным трудом — он будет удачным и продуктивным.
Также рекомендуется избегать пустых разговоров — 21 июля поощряет скромность, трудолюбие и молитвенное состояние.
Чего не стоит делать 21 июля.
Нельзя бездельничать — этот день требует усилий, особенно от тех, кто занимается делами семьи или хозяйства. Не стоит ссориться, особенно в доме — считается, что это может привлечь беду на весь урожайный сезон. Не рекомендуется заниматься тяжёлыми физическими работами в доме — лучше перенаправить силы на поле или рукоделие. Воздержитесь от употребления алкоголя — день духовный и требует чистоты. Не брать и не давать деньги в долг — это может ослабить финансовое благополучие семьи. Избегайте любого проявления неблагодарности — по приметам, неблагодарный в этот день рискует остаться без поддержки на весь год.
Приметы погоды на 21 июля.
Если утро солнечное и тихое — к богатому урожаю зерновых. Обильная роса на траве — к ясным и жарким дням. Дождь с утра — хлеб в стогах может отсыреть, урожай будет труднее сохранить. Жаркий и душный день — к холодной и ранней осени. Если ветер с юга — к мягкой и тёплой погоде в ближайшие дни.
По народным поверьям, именно 21 июля начинался отсчёт жатвенного времени. Считалось, что как проведёшь этот день — таким будет и весь период сбора урожая.
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