Камера поцелуев разрушила карьеру: CEO Astronomer уволился после скандала

Напомним, ролик с участием Энди Байрона и директора по персоналу Кристин Кэбот, снятый на концерте в Бостоне стал вирусным в соцсетях. На видео пара обнимается и смотрит на сцену, а заметив, что их показывают на большом экране, отстраняется друг от друга. Фронтмен Coldplay Крис Мартин пошутил, что у них либо интрижка, либо они просто очень стеснительные.