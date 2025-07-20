Камера поцелуев разрушила карьеру: CEO Astronomer уволился после скандала

Генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку спустя несколько дней после того, как вместе с коллегой попал в объектив «камеры поцелуев» на концерте Coldplay. Об этом сообщила компания в социальной сети LinkedIn.
«Как мы уже говорили, Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. От наших руководителей ожидается, что они будут задавать стандарт как в поведении, так и в ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдаются», — говорится в официальном сообщении компании.
Совет директоров принял отставку Байрона и начал поиск нового CEO. Пока его обязанности исполняет сооснователь и директор по продуктам Пит Деджой.
Напомним, ролик с участием Энди Байрона и директора по персоналу Кристин Кэбот, снятый на концерте в Бостоне стал вирусным в соцсетях. На видео пара обнимается и смотрит на сцену, а заметив, что их показывают на большом экране, отстраняется друг от друга. Фронтмен Coldplay Крис Мартин пошутил, что у них либо интрижка, либо они просто очень стеснительные.
Чтецы по губам помогли западным журналистам пролить свет на то, что именно говорили Байрон и его коллега Кэбот в момент неожиданной славы. Согласно расшифровке, сделанной экспертами по чтению по губам, Энди, мгновенно узнав себя на экране, воскликнул с удивлением: «Черт возьми, это я!» — его реакция выдала замешательство и попытку осознать происходящее.
Его спутница, Кэбот, напротив, отреагировала сдержаннее, пробормотав: «Как-то неловко», — после чего закрыла лицо руками, а Байрон постарался спрятаться, пригнув голову.
Этот короткий, но показательный эпизод, по сути, дал старт цепочке событий, которая закончилась отставкой Байрона с поста генерального директора IT-компании Astronomer.
Отметим, что Байрон женат на преподавательнице Меган Керриган Байрон, у пары двое детей.
KP.RU писал, что Энди Байрон возглавил Astronomer два года назад, и за это время компания продемонстрировала впечатляющий рост. Под его руководством доходы стартапа увеличились на 292% всего за год.
Кристин Кэбот присоединилась к руководству осенью 2024 года, заняв должность директора по персоналу. Представляя ее в социальных сетях, Байрон щедро хвалил новую коллегу, подчеркивая ее выдающиеся лидерские качества.