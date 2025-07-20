ФК «Челябинск» выиграл первый матч в Первой лиге ФНЛ у московского «Торпедо»

Во втором тайме Жирову удалось оформить дубль — счет в игре стал 1:3. А на 82-й минуте москвичи отыграли один гол усилиями Глеба Шевченко — 2:3. Арбитр добавил к основному времени матча три минуты. Но они не принесли успеха «Торпедо». Итак, ФК «Челябинск» в первом матче одолел одного из лидеров ФНЛ, которому из-за коррупционного скандала не удалось выйти в РПЛ.